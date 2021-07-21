Танковый кулак 3 Михаил Жирохов

21.07.2021, 11:47

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В последние годы Польша вкладывает в оборону и перевооружение просто колоссальные средства.

В последние годы страны Балтии и страны Восточной Европы, которые по сути превратились в «санитарный кордон» между путинской Россией и Западом, не рассчитывая только на помощь НАТО, реализуют дорогостоящие проекты модернизации своих вооруженных сил.

Яркий пример — Польша. Буквально на днях премьер-министр Ярослав Качиньский официально объявил о том, что Варшава закупает у США 250 основных боевых танков M1A2 Abrams, причем, по данным польских СМИ, в том числе и самый современный вариант — SEP V3, который начал поставляться в подразделения армии США только в 2020 г.

Сумма контракта, включающего логистику и обучение, а также боеприпасы и модернизированную инфраструктуру для обслуживания тяжелых машин, составляет $6 млрд (23,3 млрд злотых), которые будут выплачены вне рамок оборонного бюджета. Американские танки получит 1-я Варшавская бронетанковая бригада, базирующаяся в Весоле, и 19-я механизированная бригада в Люблине.

Стоит отметить, что сегодня польские вооруженные силы располагают примерно 250 танками Leopard 2A4 и 2A5 немецкого производства, около 300 советскими танками Т-72 и более 230 танками PT-91 Twardy (местного варианта Т-72М1 с улучшенными датчиками и системой управления огнем).

Польские военные аналитики считают, что окончание поставок американских танков позволит вывести из эксплуатации самые старые варианты Т-72 и PT-91, а часть машин будет модернизирована по варианту T-72M1R.

Такое количество танков имеет смысл в случае большой войны с Россией, ведь пока Соединенные Штаты и западноевропейские страны смогут перебросить танки и боевую технику на восточный фланг, именно польские вооруженные силы будут вынуждены сдерживать атаки российской армии в районе Сувалкского разрыва — единственного сухопутного моста из Европы в сторону Балтии.

Превосходная броня, огневая мощь и сенсоры «Абрамса» позволяют ему превосходить в лобовом столкновении российские танки Т-72Б3 и Т-90А. Особенно преимущество американца чувствуется на больших дистанциях благодаря мощной 120-мм пушке, современным оптическим и тепловизионным прицелам.

Не забывает Варшава и о других направлениях: в 2022 г. на вооружение польской армии начнет поступать противоракетная система Patriot (контракт на $4,75 млрд был подписан в 2018 г.).

Кроме того, в 2019 г. в рамках программы Homar поляки за $ 414 млн подписали контракт на поставку 18 ракетных систем HIMARS. Всего до 2023 г. армия получит кроме пусковых установок еще две учебные, 36 пакетов корректированных ракет GMLRS Unitary с осколочно-фугасными боевыми частями (всего 216 ракет), 9 пакетов корректируемых ракет GMLRS Alternative Warhead (всего 54 ракеты) и 30 оперативно-тактических ракет ATACMS M57 Unitary.

M142 HIMARS — это высокомобильная ракетная система оперативно-тактического назначения, которая была создана в конце 1990-х корпорацией Lockheed Martin в партнерстве с BAE Systems и с 2003 г. производится серийно. Базовыми боеприпасами для HIMARS являются ракеты типа MLRS с дальностью стрельбы до 70 км. Кроме того, у M142 есть возможность для запуска одной ракеты типа ATACMS с дальностью поражения целей до 300 км.

Отдельное финансирование Варшава выделяет на вооружение войск территориальной обороны. До ноября текущего года будет реализован контракт на $54,5 млн на получение 60 пусковых установок и 180 ракет FGM-148F противотанкового ракетного комплекса Javelin с логистическим и учебным пакетом. Логистический пакет включает контрольно-измерительные приборы, наборы инструментов и запасных частей. Учебный пакет включает 8 стационарных тренажеров EPBST, 17 массогабаритных макетов MSR и подготовку специалистов.

Новыми ракетными комплексами будут вооружены три бригады Войск территориальной обороны, которые базируются в восточной части Польши.

Наконец, по информации министра обороны Польши Мариуша Блащака, подписан контракт на поставку начиная с 2022 г. из Турции четырех авиационных беспилотных комплекса Bayraktar TB2 (24 самолета). Контракт, кроме обязательного логистического и учебного пакета, включает офсетные компенсации. Это именно то, о чем не удалось договориться нашим военным — выставление встречных требований по инвестированию части средств от суммы контракта в военную экономику страны-импортера.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»

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