У Таракана образовалась огромная «дыра» в торговле с Китаем и Россией 21.07.2021, 11:54

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фото: Thinkstock

Восточный вектор тоже «просел».

На фоне санкций ЕС чиновники пытаются переориентировать товарные потоки с запада на восток. Однако главный дефицит в торговле образуется как раз с РФ и КНР, пишут banki24.by.

Статорганы подвели итоги товарной торговли Беларуси с внешним миром за 5 месяцев. Экспорт товаров составил 14,5 млрд USD, а импорт — 15,6 млрд USD. Превышение импорта над экспортом значит, что в торговле образовалась «дыра» — отрицательное сальдо.

За 5 месяцев размер этого негативного сальдо составил 1,040 млрд USD в эквиваленте. Торговля белорусскими товарами остается концентрированной. Есть завязка на основное российское направление, которое доминирует над остальными.

Эта ситуация не меняется уже более 20 лет. Вот и по итогам января—мая 2021 года удельный вес России в товарной торговле РБ достиг 48,3%. Просто сравните: идущая на втором месте Украина заняла всего 7,5% во внешнем товарообороте. Особенно сильна зависимость от России по импорту.

Доля РФ в импорте Беларуси составила 54,9%, тогда как доля в экспорте — 41,3%. Большая привязанность по импорту связана с ввозом углеводородов восточных соседей — нефти и природного газа. Нефть используется для производства нефтепродуктов, которые потребляются внутри страны и на внешнем контуре.

Газ идет на нужды отопления, а также на выпуск удобрений и прочих химических товаров. Экспорт Беларуси в Россию составил 6,010 млрд USD, импорт из РФ — 8,550 млрд USD, отрицательное сальдо торговли — минус 2,541 млрд USD.

Негативное сальдо с Россией самое крупное среди всех стран, с которыми РБ ведет торговлю товарами. По сравнению с 2020 годом оно увеличилось втрое — из-за роста стоимости импортных товаров.

В торговле с Украиной зафиксировано положительное сальдо 1,143 млрд USD. В этом нет ничего необычного, так как южная соседка — один из основных потребителей белорусских нефтепродуктов. Белорусский экспорт в Украину составил 1,704 млрд USD, а импорт из Украины — 560 млн USD.

На третьем месте среди торговых партнеров Беларуси разместился Китай. Его доля в торговом обороте составила 6,4%. В последние годы сальдо торговли с КНР хронически негативное. По итогам 5 месяцев 2021 года оно достигло минус 1,243 млрд USD. Большее, чем с китайцами, отрицательное сальдо у Беларуси наблюдается только на российском направлении.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер отрицательного сальдо с КНР вырос более чем на 100 млн USD.

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