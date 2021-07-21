Ученые опровергли один из популярнейших мифов о кофе 1 21.07.2021, 12:01

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Исследование показало, что потребление кофеина отнюдь не повышает риск развития аритмии, а, наоборот, снижает его.

Любимый большинством людей напиток — кофе — придает заряд бодрости и энергии, помогает сконцентрироваться и начать рабочий день (хотя некоторые исследования допускают, что это лишь самовнушение). В то же время распространено мнение, будто кофеин — психостимулятор, содержащийся как в кофе, так и чае или энергетиках — повышает риск развития аритмии, то есть нарушения сердечной проводимости, а также частоты и регулярности его сокращений. Однако стопроцентных доказательств того, что потребление богатых кофеином продуктов действительно увеличивает вероятность развития этого состояния, нет, пишет Naked science.

Кардиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) специально провели исследование, чтобы узнать, правда ли кофе может нарушить работу сердца. Также они проверили, влияют ли на это генетические варианты, отвечающие за метаболизм кофеина. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые анализировали данные 2006-2018 годов по 386 258 взрослым людям (средний возраст — 56 лет). Более 50% были женщинами. Информацию взяли из Британского Биобанка — крупного долгосрочного исследования в Соединенном Королевстве. Помимо информации о том, как респонденты сами оценивали тягу к кофе, медики применили более объективный метод под названием «менделирующая рандомизация» для понимания причинно-следственных связей на уровне генетики.

Как оказалось, обладатели генетических вариантов, связанных с ускоренными метаболизмом кофеина, потребляли больше кофе. Этот процесс, как известно, происходит в печени при участии фермента CYP1A2, выработку которого регулирует одноименный ген (еще он помогает расщеплять токсины). Различия в последовательности ДНК CYP1A2 влияют на эффективность вывода кофеина из организма.

В среднем наблюдения длились четыре с половиной года. За это время у 16 979 участников развилась эпизодическая аритмия. Однако кофе оказался ни при чем: ученые не обнаружили никаких доказательств повышенного риска аритмии у людей, у которых на генетическом уровне метаболизм кофеина как-то отличается. К тому же каждая дополнительная чашка кофе в день, напротив, на три процента снижала вероятность состояний вроде фибрилляции предсердий (разновидность наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью предсердий), преждевременных сокращений желудочков (удары сердца происходят раньше, чем должны) и других.

«Конечно, лишь рандомизированное клиническое исследование может окончательно продемонстрировать явные эффекты от потребления кофе или кофеина, — отметил Грегори Маркус, доктор медицины, и профессор отделения кардиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — Но наше исследование не нашло доказательств того, что напитки с кофеином повышают риск аритмии. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе могут играть роль, а некоторые свойства кофеина способны защищать от болезней сердца».

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