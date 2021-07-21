Принц Гарри получил $20 миллионов аванса за тайные мемуары 21.07.2021, 12:04

Фото: EPA

Герцог Сассекский почти год писал книгу воспоминаний в соавторстве с журналистом Джоном Мерингером.

Принц Гарри получил многомиллионный аванс за выпуск книги своих воспоминий в издательстве Penguin Random House. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что герцогу Сассекскому заплатили за мемуары не менее 20 миллионов долларов. По информации издания, внук Елизаветы II тайно работал над книгой воспоминаний в течении года.

Его соавтором стал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер, якобы получивший за свою работу аванс в один миллион долларов.

"Используя опыт принца, солдата и борца за социальные свободы, Гарри стал одним из самых заметных мировых лидеров, благодаря смелости и открытости. Именно поэтому мы будем рады опубликовать его честную и вдохновляющую историю", – заявил генеральный директор Penguin Random House Маркус Доле.

Ранее принц Гарри заявил, что отдаст все доходы от книги на благотворительность, однако не уточнил, войдет ли в эту сумму аванс.

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