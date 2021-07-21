Как Путин считать до четырех разучился Сергей Ильченко, «Деловая столица»

21.07.2021, 12:11

Не дураки, не дороги, не пьют и не воруют?

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин озвучил "четыре нерешенные проблемы России". По его словам, они связаны с низкими доходами населения, медициной и износом инфраструктуры. Темпы позитивных изменений в России, в том числе в экономике, развитии регионов и экологии, надо наращивать, подчеркнул Путин. "И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи. И не искать оправданий для того, чтобы перенести данные людям обещания на потом, на когда-нибудь", — добавил кремлевский диктатор.

Впрочем, он подчеркнул, что "нерешенные задачи, на которые жалуются россияне" существуют исключительно на фоне "реальных достижений" России.

Это выступление Путина вызывает массу вопросов, начиная с числа проблем. Считаем: доходы населения — раз, медицина – два, износ инфраструктуры – три…? Четвертая проблема — где?

Часть новостных агентств приводит немного другой вариант перечня проблем: бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий. Но и тут счет не сходится. Разве "бедность" и "низкие доходы многих семей" — не одна и та же проблема? Похоже, спичрайтеры Путина применили нехитрый прием, намеренно назвав на одну проблему меньше, с тем, чтобы каждый россиянин мог мысленно добавить свою и воссиять надеждой.

И с бедностью тоже как-то не сходится. В последнее время какого чиновника ни арестуют в России – обязательно найдут у него при обыске несколько тонн наличности. Похоже, что Россия переполнена деньгами, которые некуда инвестировать. Дворцы, яхты, автомобили – все, на что была способна скудная фантазия пацанов из 90-х, давно реализовано. Российские чиновники получают больше, чем западные на аналогичных позициях – так, официальная зарплата шефа "Роскосмоса" Рогозина в несколько раз выше, чем у директора NASA. Но в NASA активно летают по всей Солнечной системе, а в "Роскосмосе" только воруют – правда, куда более активно, чем летают в NASA. Идей, куда бы еще потратить деньги – вот чего не хватает России! И даже Крым, и "Российское шампанское" потеснившее "Французское игристое" уже не радуют россиян.

Но бог с ними, с проблемами, которых то ли три, то ли четыре. Почему не озвучен список реальных достижений, с тем, чтобы, оттолкнувшись от него, повысить планку, поставив более амбициозные цели и задачи — вот вопрос. И если списка нет, то как эти достижения увидеть? Может быть, оттолкнувшись от прошлых обещаний Путина? Что ж, давайте вспомним, что он уже когда-то пообещал.

Поиск по сайту президента РФ обнаруживает 688 упоминаний об обещаниях, данных в разные годы. Впрочем, немедленно выясняется и то, что обещание обещанию рознь. Так, когда в Послании Федеральному Собранию в 2003 году Путин упомянул двукратный рост ВВП, он фактически сказал следующее: "За десятилетие мы должны как минимум удвоить валовой внутренний продукт страны. Удвоение ВВП – это системная и, конечно же, масштабная задача. Она потребует глубокого анализа и уточнения существующих подходов к экономической политике".

И в 2008, на вопрос "Выдвигая стратегию до 2020 года, вы пообещали, что Россия может превратиться в самую привлекательную для жизни страну", Путин ответил: "Вы сказали, что я обещал. Ничего я не обещал. Я говорил, чего нужно было бы достичь, какой я бы хотел видеть Россию, говорил о том, к чему мы должны стремиться".

Итак, Путин никогда ничего не обещает. Он лишь демократично призывает удвоить ВВП, превратить Россию в привлекательную для жизни страну, не увеличивать пенсионный возраст, обеспечить каждую российскую семью доступной по цене квартирой с приемлемыми процентами по ипотеке, или, вот, как сейчас, построить новые школьные здания. Но россияне, выражающие свои интересы через демократично избранную Госдуму и местные органы власти этого не хотят. И Путин как подлинный демократ следует мнению большинства россиян, которое, впрочем, со временем может и перемениться. К примеру, в 2016 году российский Центр стратегических разработок опять спрогнозировал двукратный рост ВВП России – на сей раз к 2035 году.

Но двукратный рост ВВП сам по себе не означает уменьшения разницы в доходах. А значит, он не означает ни снижения числа бедных, ни появления новых школьных зданий взамен ветхих, ни прекращения сборов с миру по нитке "на операцию ребенку" на фоне тысяч тонн наличности в разной валюте, лежащей в чиновничьих заначках. И не может означать, потому, что этого не хотят сами россияне.

С поправкой на неравенство все не так плохо обстоит и в медицине, о проблемах с которой упоминал Путин. Вот наглядный пример: в начале года Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий назначенным президентом госслужащим работать на занимаемом посту после достижения ими возраста в 70 лет, а на днях внес еще один, аналогичный, касающийся продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов.

Согласитесь, что такие законопроекты говорят об успехах медицины, пусть даже не российской, а импортной, но все-таки доступной в России для тех, относительно кого в ней налицо "реальные достижения". Правда, с другой сторон, это обрисовывает четвертую проблему, накрывшую уже самого Путина: у него не осталось кадрового резерва. Обветшавшие школьные здания все-таки дали о себе знать, и динозавров из СССР, с угасающим в связи с возрастом рассудком, менять не то, чтобы совсем уж не на кого, но немного жутко. Новое поколение выросло такое саблезубое, что даже Путину страшно поворачиваться к нему спиной.

Но ведь и эта саблезубая поросль, и ударники Роспила, и хранители десятков тонн наличности – россияне, не так ли? Кто посмеет сказать, что они – не часть российского народа? Кто, глядя на биографию самого Путина, не суть важно какую, официальную, или неофициально-конспирологическую, скажет, что он не самый народный правитель за всю историю России? Кто станет всерьез утверждать, что вся современная российская власть – опять же, за всю российскую историю, начиная с Московского улуса Золотой Орды, не самая народная? Власть – народу? Ну, вот же, пожалуйста! Извольте! Наслаждайтесь — сбылась вековая мечта.

Уменьшить бедность? Вообще не проблема, как два пальца помыть в Крымнаше при отсутствии воды. Достаточно упразднить Росгвардию и сократить количество полиции до среднеевропейского уровня "один на 100 тысяч населения", чтоб без дополнительных затрат из бюджета поднять все пенсии на 50%. Если же уволенные на гражданку росгвардейцы и полицейские пойдут работать, то их отчисления в пенсионный фонд позволят добавить к пенсиям еще 10-20%.

За чем же тогда остановка? Они не хотят! Кто не хочет? Да россияне не хотят – те самые полицейские и росгвардейцы. Народ не хочет. Кто сказал, что "народ" — обязательно беднота? Народ разный! И если бы сегодня прошли самые честные выборы – за кого, по-вашему, проголосовало бы большинство россиян? Разве не за Путина? Нет? А за кого? За Зюганова? За Навального? И, что, Навальный на посту президента был бы лучше Путина, и не втравил б россиян в очередную авантюру, аналогичную крымской? Или не продолжил бы уже начатую?

На самом деле, проблем в России не четыре, не три и даже не две. Проблема в России, по большому счету, только одна, и называется она "Россия". Отсталая социально, политически, технологически и экономически страна с претензиями супердержавы, с заржавевшим, но еще опасным ЯО и с абсолютно криминальной этикой, которая не предусматривает жизни по закону, а только по понятиям, когда у лохов-соседей не грех и прихватить, чего плохо лежит, — вот единственная российская проблема. Россия — помесь Гаити с КНДР, ухитрившаяся взять от обеих наихудшие качества. К тому же этот гибрид худшего с худшим имеет ненормально большой размер, контролируя несообразную долю мировых природных богатств.

Это больное общество не способно выдвинуть лидера лучшего, чем Путин – и тот, кто займет вслед за Путиным кремлевский трон, неизбежно будет еще криминальнее, чем он, и еще опаснее для всего мира. И дело тут не в Путине, не в его окружении, и не в наследнике, кто бы им в итоге не стал, а в самой России в целом.

У этой головоломки есть решение — но только в теории. Чтобы решить проблему России, нужно завершить начатый тридцать лет назад демонтаж СССР. Россию нужно шаг за шагом изолировать от мира, загнать в технологический тупик, разоружить, поделить на части и передать эти части под отдельное внешнее управление, жестко приучая жить порознь и уважать границы друг от друга. Но общей политической воли, необходимой для реализации такого плана, в мире сегодня нет, и не предвидится. Конкурирующие команды предпочитают проецировать российскую угрозу на своих противников, извлекая выгоды от торговли с Москвой. Внутри же самой России никаких проблем по большому счету нет. А, если и есть, то это лишь временные трудности, порожденные ростом в избранном большинством россиян направлении.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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