Китайская провинция Хэнань ушла под воду из-за крупнейшего за тысячу лет ливня 1 21.07.2021, 12:22

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Фото: China Daily via REUTERS

Синоптики прогнозируют, что мощные дожди будут продолжаться еще три дня.

В среду, 21 июля, провинцию Хэнань, что в Центральном Китае, затопило в результате мощного ливня. Синоптики утверждают, что это самый мощный ливень в регионе за последние 1 000 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Китайские синоптики прогнозируют, что по всей провинции мощные дожди будут продолжаться еще три дня.

В связи с погодными условиями, власти города Чжэнчжоу остановила автобусное сообщение, поскольку транспортные средства в столице питаются от электричества.

Фото: China Daily via REUTERS

С вечера субботы и до ночи вторника в Чжэнчжоу выпало примерно 617,1 мм осадков. Это составляет почти среднегодовой показатель в городе (640,8 мм).

Фото: China Daily via REUTERS

Местные власти заявили, что дожди вызвали прорыв дамбы Ихетан в городе Лоян. По словам чиновников, «дамба может разрушиться в любое время».

Фото: China Daily via REUTERS

В Чжэнчжоу местный штаб по борьбе с наводнениями заявил, что сейчас возникли проблемы и в городском водохранилище Гоцзяцзуй, но аварии на дамбе не зафиксировали.

По состоянию на утро среды, 21 июля, из столицы эвакуированы около 100 тыс. человек в безопасные зоны.

21 июля на Китай обрушились мощные ливни. Не менее 12 человек погибли в метро в результате наводнения в Чжэнчжоу, эвакуированы более 500 человек.

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