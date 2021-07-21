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Турецкие истребители перехватили возле Польши российский самолет

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  • 21.07.2021, 12:35
  • 12,418
Турецкие истребители перехватили возле Польши российский самолет

Фотофакт.

Турецкие истребители F-16 в рамках миссии воздушной полиции НАТО поднялись на перехват неизвестного самолета вблизи польского Мальборка.

Об этом в Twitter написало Воздушное командование НАТО.

"Турецкие F-16 вылетели из польского Мальборка во время выполнения миссии воздушной полиции НАТО и совершили первый перехват неизвестного самолета. Истребители союзников борются круглосуточно, чтобы идентифицировать самолеты без плана полета или без передатчика, чтобы защитить воздушное пространство союзников", - говорится в сообщении.

При этом на фотографиях видно, что речь идет о российском военном самолете.

На авиабазе в Мальборке дислоцируются четыре турецкие F-16, которые прибыли в Польшу 6 июля в рамках ротационного патрулирование Air Policing Mission в регионе Балтийского моря. В рамках этой миссии, кроме Польши, в Эстонии сейчас также базируются истребители ВВС Италии, а в Литве - ВВС Испании.

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