Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию бойца Алексея Кудина в Беларусь 8 21.07.2021, 12:41

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Алексей Кудин

Кампания в защиту белорусского спортсмена дает результаты.

Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию бойца Алексея Кудина в Беларусь.

– Сегодня прямо перед заседанием стало известно, что Европейский суд согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Алексея Кудина. Нам дали 39-е правило, в соответствии с которым имеется запрет на экстрадицию, то есть Алексей должен находиться в России, пока окончательное решение не будет принято Европейским судом.

Первое заседание не состоялось по той причине, что не работает интернет, Алексей не может принимать участие, мы ждем, когда все заработает. Следующее заседание назначено на 14:00, — прокомментировала адвокат Комитета «Гражданское содействие» Мария Красова, передает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, Алексей Кудин был задержан в России 21 января. Белорусские власти незаконно обвиняют его за участие в мирной акции протеста. Спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе Фонд спортивной солидарности направил письмо в защиту Кудина в Государственную думу, прокуратуру и Олимпийский комитет России! Обращение подписали более 330 титулованных и заслуженных спортсменов.

В защиту Алексея Кудина выступили также правозащитники фонда «Гражданское содействие» и «Московский Хельсинкский комитет», которым мы крайне признательны за юридическую и профессиональную помощь!

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