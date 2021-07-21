Глава компании миллиардера Абрамовича предложил приватизировать российский лес 12 21.07.2021, 13:04

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На Дальнем Востоке становится все меньше леса с пригодной для переработки древесиной.

России следует пойти по пути Новой Зеландии и приватизировать часть лесов на своей территории.

Об этом в интервью РБК заявил Константин Лашкевич - генеральный директор крупнейшего дальневосточного лесопромышленного холдинга RFP Group, который на 58% принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу и его партнеру Александру Абрамову.

По словам Лашкевича, на Дальнем Востоке «становится все меньше» леса с пригодной для переработки древесиной, а естественный рост лесной площади произойдет только через 80-120 лет.

Исправить эту ситуацию можно было бы приватизацией леса, считает топ-менеджер, причем достаточно небольшой доли - 2-3% от всех лесных массивов в стране.

«Нужны инвестиции порядка 5 тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти. Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, - дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю», - пояснил Лашкевич.

Выделив всего 2-3% леса частникам, власти могли бы добиться кратного прироста деловой древесины, считает он.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе-мае из России было вывезено на экспорт 5,848 млн тонн необработанного леса - на 16,8% больше, чем в тот же период годом ранее.

Экспорт лесоматериалов, напротив, сократился на 3,9%, до 7,031 млн тонн.

Доходы выросли по обеим категориям лесного экспорта - на 24,6% и 21,5% соответственно. В общей сложности леса и лесоматериалов было вывезено на 2,5 млрд долларов.

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