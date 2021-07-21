Польские пограничники задержали на границе с Беларусью 53 нелегала 9 21.07.2021, 13:07

5,234

архивное Фото: пресс-служба Подляшского отделения Польской пограничной службы

Все они являлись гражданами Афганистана и Ирака.

Польские пограничники задержали еще одну группу нелегалов, которые пытались попасть в страну из Беларуси, сообщает пресс-служба польской пограничной службы.

В 100 метрах от линии государственной границы Польши были задержаны 49 граждан Афганистана.

Через несколько часов пограничники задержали четырех граждан Ирака. И граждане Афганистана, и граждане Ирака не имели при себе документов, удостоверяющих личность.

Все задержанные будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».