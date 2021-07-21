Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 22 июля

Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 22 июля1
- 21.07.2021, 13:08
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Страна попала в область повышенного атмосферного давления.
Аномальная жара в Беларуси ослабла, пришла долгожданная прохлада. В четверг, 22 июля, в республике будет в основном без осадков, сообщает сайт pogoda.by.
Так, 22 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый.
Ночью столбики термометров поднимутся до +8°С по северу и до +16°С по юго-востоку Беларуси, днем потеплеет до +21°С...+26°С.