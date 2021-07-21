Смородина по цене годжи: фермеры не верят ценам на ягоды в гипермаркетах 5 21.07.2021, 13:27

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фото: pixabay

В чем секрет такого ценообразования?

Раньше белорусы знали, что смородина бывает красная и черная. В этом году они узнали, что она бывает еще и дорогая.

В соцсетях опубликовали фото, сделанное в одном из гипермаркетов. Судя по ценнику на снимке, за килограмм смородины ретейлер просил 20 белорусских рублей! Корреспондент "Еврорадио" решила выяснить, в чем секрет такого ценообразования на традиционно одну из самых дешевых белорусских ягод.

"А почем у вас в Минске?"

Мы позвонили в одно из хозяйств в Минской области, чтобы узнать, почему цены на смородину приближаются к ценам на ягоды годжи.

Здесь смородину оптом продают по три рубля за килограмм. Ценник в двадцать рублей производителя и удивил, и озадачил. Он признает, что это уже "конечная цена", выше сложно себе представить.

В целом же повышенные цены на эти белорусские ягоды объясняет затяжной весной и интересом со стороны российского покупателя.

— В этом году была холодная весна, ягоды созрели позже. Черную смородину мы экспортируем в Россию. Там сбор этих ягод начинается еще позже, а рынок требует уже сейчас. Вот и сложилась повышенная цена, в том числе для Беларуси. Когда в России созреет своя смородина, цена упадет и в Беларуси, — рассказал Еврорадио представитель хозяйства Андрей Владимирович.

Много ли просят продавцы, которые ставят ценник в 20 рублей за килограмм смородины? Наш собеседник признает — много.

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Мы поинтересовались, сложно ли вырастить эту ягоду? Может, покупатель просто недооценивает вложений, которые требуют смородиновые кусты?

— Что нужно, чтобы вырастить крупную ягоду? Ежегодная обрезка, подкормка, по мере необходимости — защита от болезней. В целом черная смородина не особенно прихотливая.

Это не простая, а "королевская" ягода

Итак, в гипермаркетах смородина дорогая. А в стаканах — очень дорогая. Но этому правилу некоторых рынков уже никто не удивляется.

— У меня стакан черной смородины стоит три рубля, красной — два рубля. Почему дорого? Эта весна была холодной, и смородина практически не уродилась. В этом году ягод почти нет, — рассказывает нам один из продавцов.

По цене стакана смородины можно купить стакан малины: за нее тоже просят три рубля. Если прогуляться вдоль рядов, можно найти смородину и за пять рублей. Правда, здесь цену объясняют не холодной весной, а сортом — "королевский". Когда покупатель отказывается от дорогих ягод, продавец предлагает сторговаться на 3,5 рубля.

Цены Комаровки познаются в сравнении. С одной стороны, стакан ежевики стоит и того дороже — восемь рублей. Зато на соседнем ряду за пять рублей можно купить килограмм черешни.

Bыгодное предложение

Если дефицит на ягоду спровоцировал у вас рост аппетита на нее же, отправляйтесь за помощью к соседям в домовых чатах. Дачники предложат вам ягоды совсем по другим ценам.

Мы позвонили по одному из таких предложений, в котором пять литров крупной черной смородины предлагали отдать за 17 рублей. Наша собеседница Тамара (имя изменено), признала: цены в гипермаркетах и даже на Комаровке изумляют ее саму.

— Я сама многое покупаю на Комаровке. Но сейчас с ценами на некоторые ягоды происходит что-то невероятное. И не могу сказать, что смородина в этом году не уродилась. По крайней мере, у меня с урожаем все хорошо. Муж за ней ухаживает, проблем не было.

Тамару изумляют не только цены на смородину.

— Мы с мужем заехали в один из гипермаркетов и посмотрели цену на голубику. Да, она продается в аккуратных коробочках. Но если посмотреть на стоимость килограмма, выходит около сорока рублей! Муж за голову схватился. У нас на даче своя голубика, и мы бы не подумали продавать ее за такие деньги. Я понимаю, что это наценки за работу через посредников, и все равно это невероятно дорого.

Бабушка на рынках за такие бешеные цены, как гипермаркеты, ягоды продавать не будет. Она посмотрит, что люди не берут, да и сбросит цену.

Есть и защитники дорогих ягод. Они уверяют, что городские жители просто не ценят фермерского труда и не знают, сколько нужно времени, чтобы насобирать стакан ягод.

Тамара признается, что свое пятилитровое ведерко черной смородины собрала за сорок минут.

— Проблема смородины в том, что она не созревает целым кустом. Переходишь от куста к кусту, ищешь самые спелые ягоды. Но у меня условия комфортные: я ставлю у этой смородины стульчик, сажусь в тень и собираю.

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