Стала известна столица следующих летних Олимпийских игр 21.07.2021, 13:39

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Выбор поддержали 72 делегата сессии МОК.

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене (Австралия). Об этом 21 июля сообщили в Международном олимпийском комитете в Twitter, пишет сайт «Гордон».

Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио (Япония), его огласил президент МОК Томас Бах.

Кандидатуру Брисбена поддержало 72 делегата сессии.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале комитета.

Это уже третий случай в истории Олимпиад, когда летние Игры пройдут в Австралии. В 1956 году Олимпиада состоялась в Мельбурне, в 2000-м – в Сиднее.

До Игр в Брисбене летнюю Олимпиаду в 2024 году примет Париж (Франция), а в 2028 году – Лос-Анджелес (США).

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