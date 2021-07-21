Стала известна столица следующих летних Олимпийских игр
- 21.07.2021, 13:39
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Выбор поддержали 72 делегата сессии МОК.
Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене (Австралия). Об этом 21 июля сообщили в Международном олимпийском комитете в Twitter, пишет сайт «Гордон».
Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио (Япония), его огласил президент МОК Томас Бах.
Кандидатуру Брисбена поддержало 72 делегата сессии.
Мероприятие транслировалось на YouTube-канале комитета.
Это уже третий случай в истории Олимпиад, когда летние Игры пройдут в Австралии. В 1956 году Олимпиада состоялась в Мельбурне, в 2000-м – в Сиднее.
До Игр в Брисбене летнюю Олимпиаду в 2024 году примет Париж (Франция), а в 2028 году – Лос-Анджелес (США).