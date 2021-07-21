Представитель Путина признал право Украины вступить в ЕС и НАТО

Представитель Путина признал право Украины вступить в ЕС и НАТО14
- 21.07.2021, 13:57
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Козак признал, что это суверенное право Киева.
Высокопоставленный представитель российских властей - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козакк, который курирует тему российско-украинских отношений - в интервью французскому изданию Politique International признал право Украины вступить в ЕС и НАТО.
Козак заявил: "В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным".