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Представитель Путина признал право Украины вступить в ЕС и НАТО

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  • 21.07.2021, 13:57
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Представитель Путина признал право Украины вступить в ЕС и НАТО
фото: РБК-Украина

Козак признал, что это суверенное право Киева.

Высокопоставленный представитель российских властей - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козакк, который курирует тему российско-украинских отношений - в интервью французскому изданию Politique International признал право Украины вступить в ЕС и НАТО.

Козак заявил: "В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России. Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным".

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