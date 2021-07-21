Как белорусский бензин влияет на автомобили

Как белорусский бензин влияет на автомобили5
- 21.07.2021, 14:11
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История от водителя.
Читатель телеграм-канала «Водители 97» поделился своей историей:
«Автосалоны Ауди в Уручье. Автомобиль Ауди Q5. Двигатель TFSI вроде так. Проблема с топливной системой. Отказано в гарантии.
Владелец заправлялся только на Беларусьнефти по «таблетке». (Таблетка от конторы) вот вам и качество ну и цена халявы…», – сказал читатель телеграм-канала.
Напомним, что появлялись сообщения об отсутствии контроля качества у Белнефтехтим.