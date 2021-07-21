Как белорусский бензин влияет на автомобили 5 21.07.2021, 14:11

5,572

История от водителя.

Читатель телеграм-канала «Водители 97» поделился своей историей:

«Автосалоны Ауди в Уручье. Автомобиль Ауди Q5. Двигатель TFSI вроде так. Проблема с топливной системой. Отказано в гарантии.

Владелец заправлялся только на Беларусьнефти по «таблетке». (Таблетка от конторы) вот вам и качество ну и цена халявы…», – сказал читатель телеграм-канала.

Напомним, что появлялись сообщения об отсутствии контроля качества у Белнефтехтим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».