Крупнейший в России производитель алюминия пригрозил властям остановить заводы 5 21.07.2021, 14:24

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фото: РИА НОВОСТИ

Предприятия работают на грани рентабельности.

«Русал», крупнейший в России производитель алюминия, может пойти на консервацию ряда нерентабельных производств из-за введенных правительством пошлин на экспорт металлов. Об этом в среду заявил замгендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, ряд активов компании «работают на грани рентабельности», а увеличение налоговой нагрузки сделает часть продукции убыточной и может привести к сокращению продаж на экспорт.

«Если мы не будем производить эту продукцию, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями», - предупредил топ-менеджер.

«Русал» ежегодно производит около 4 млн тонн первичного алюминия и сплавов в год, из которых 2,8 млн - экспортирует. Потери от ввода экспортной пошлины компания оценивает в сотни миллионов долларов, заявил Андрюшин.

Правительство, напомним, с 1 августа ввело пошлины на экспорт алюминия в размере 15% от цены, но не менее 254 долларов за тонну. При текущих ценах на металл - около 2,45 тысячи долларов за тонну - бюджет будет собирать 368 долларов с каждой проданной тонны.

Это ударит и по планам развития. В частности, могут быть пересмотрены темпы запуска Тайшетского алюминиевого завода, сообщил Андрюшин.

Завод в Иркутской области, который начали строить еще 14 лет назад, планировали вывести на поставки металла с первой очереди в этом году, а в следующем - принять решение о второй очереди.

«Взимание с нас через пошлину столь значимых сумм может серьезно повлиять на реализацию инвестпроектов», - предупредил Андрюшин.

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