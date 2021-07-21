США готовят помощь протестующим кубинцам 21.07.2021, 14:45

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Одновременно собирается информация о чиновниках, ответственных за нападения на мирных демонстрантов.

Белый дом заявил, что он изучает возможные варианты помощи народу Кубы, вовлеченному в антиправительственные протесты, и привлечения кубинского правительства к ответственности за подавление свобод в этом островном государстве, сообщает «Голос Америки».

США работают над выявлением кубинских чиновников, ответственных за нападения на мирных демонстрантов, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В то же время, по ее словам, США стремятся расширить доступ к Интернету на Кубе, увеличить объемы гуманитарной помощи и разработать систему денежных переводов для кубинских экспатриантов, чтобы они могли отправлять деньги своим родственникам на Кубе так, чтобы правительство не присваивало их себе.

Псаки отметила, что Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США «продолжит выяснять, какие кубинские чиновники несут ответственность за нарушения прав человека в отношении мирных протестующих».

Кроме того, сказала она, правительство создает «рабочую группу по переводам, чтобы найти наиболее эффективные способы доставки переводов непосредственно в руки кубинцев».

По словам Псаки, США уже давно были обеспокоены тем, что Гавана крадет деньги, предназначенные для ее граждан.

«Это, конечно же, то, о чем мы помним, – сказала она. – Это будет предметом обсуждения в этих рабочих группах, [изучающих ответные шаги в связи с волнениями на Кубе]».

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес приветствовал усилия администрации Байдена по оказанию помощи кубинскому народу.

«Я высоко оцениваю поддержку кубинцев президентом Байденом в этот критический момент и его готовность прислушиваться к людям на острове и за его пределами, которые были непосредственно затронуты ситуацией», – заявил Менендес.

США также рассматривают возможность расширения штата сотрудников американского посольства в Гаване.

Администрация Байдена пока не объявила о том, что она планирует делать, но она проводит анализ политики США в отношении Кубы.

Белый дом сообщил в понедельник, что несколько официальных лиц встретились с группой лидеров американцев кубинского происхождения, чтобы «выслушать их рекомендации и озабоченности по вопросам политики».

В заявлении Белого дома подчеркивается, что исправление сложившейся ситуации на Кубе «является главным приоритетом».

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