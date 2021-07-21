8% населения в Беларуси и почти 44% в Литве: как проходит вакцинация от COVID-19 4 21.07.2021, 14:48

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Беларусь сильно отстает от демократических соседей.

В Беларуси теперь можно пройти вакцинацию двумя типами вакцин: российской вакциной Sputnik V и китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine от Sinopharm. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, в некоторых торговых центрах и даже в метро. 20 июля вакцинацию в Беларуси провели 13,3% населения, двумя дозами — 8,2%, согласно данным Минздрава. Посмотрите, что происходит в других странах, пишет «Радыё Свабода».

Соседи

Всего в России вакцинировано 22,38% жителей, двумя дозами — 14,18%.

В Литве 47,9% жителей были вакцинированы двумя дозами — 43,8%.

В Польше вакцинированы 46,8% жителей, полностью вакцинированы 42,8%.

В Латвии вакцинацию получили 38,8% жителей, две дозы — 34,2%.

В Украине вакцинированы 6,44% жителей, 2,45% вакцинированы двумя дозами.

Лидеры вакцинации

Больше всего вакцинированных сейчас в Канаде — всего 70,2% населения, две дозы вакцины получили 49,2%. После Канады — Великобритании — там было вакцинировано 68% населения, 52,7% вакцинированы двумя дозами.

Испания занимает третье место в мире по вакцинации, где было вакцинировано 62% населения, вторая доза вакцины — 49,9%. В Германии вакцинированы 59%, двумя дозами — 45,4%.

В Соединенных Штатах 55,8% населения были вакцинированы, а 48,4% были вакцинированы двумя дозами.

В какие страны можно поехать вакцинированным

Совет ЕС согласился с предложением Европейской комиссии разрешить туристам пройти вакцинацию вакцинами, одобренными ЕС. Сегодня это:

AstraZeneca;

Pfizer / BioNTech;

Moderna;

Джонсон и Джонсон.

Страны ЕС также имеют право определять правила въезда на свою территорию. Например, в Испании разрешен въезд на ее территорию, если туристы из-за пределов ЕС имеют сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины. Вакцинированным также можно попасть в Германию.

Цифровые сертификаты covid действуют в ЕС с июля. Они бывают трех видов: прививки, отрицательные результаты анализов или показатели тестов, что человек переболел коронавирусом. Однако наличие сертификата не означает, что его владелец может свободно перемещаться между странами ЕС, поскольку каждая из них может вводить свои правила и ограничения в зависимости от ситуации с пандемией.

Вакцины, используемые в Беларуси, пока не подходят для въезда в ЕС. При этом вакцинированные российской вакциной могут попасть в Грецию, Черногорию, Армению, Грузию, Болгарию, Хорватию, Сербию, Турцию, Словакию, Шри-Ланку, Израиль, на Кипр и Сейшельские острова.

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