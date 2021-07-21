Россия начала переброску военных эшелонов в Беларусь 12 21.07.2021, 15:05

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фото: mil.by

Прибыли первые составы с солдатами и бронетехникой.

В Беларусь прибыли первые эшелоны с военными и бронетехникой из РФ для подготовки к учениям Запад-2021.

Об этом сообщили в среду, 21 июля, в пресс-службе белорусского Министерства обороны.

Там заявили, что темой совместных стратегических маневров станет «применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Военные учения пройдут на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября, на фоне обострения отношения российского и белорусского режимов со странами Запада.

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