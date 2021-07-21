Минчанку привили сначала китайской вакциной, а потом случайно укололи «Спутником» 6 21.07.2021, 15:26

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Какие были последствия?

Виталий вместе с женой решил прививаться китайской вакциной, 29 июня сделали первый укол. Мужчина специально попросил отложить второй компонент для него на потом, чтобы, как это бывает, ампулы резко не закончились. И взял пустую ампулу, чтобы сравнить с той, что вколют через 21 день. Но все равно дела пошли не так, и его жене после китайской Vero Cell укололи «Спутник V», пишет onliner.by.

21 июля супруги пришли за второй дозой. Первой в прививочный кабинет зашла жена. Следом отправился муж и сделал замечание медсестре — в руке была не та ампула. Медсестра опомнилась и достала другую — правильную. На столе Виталий увидел пустую ампулу от «Спутника V». Засомневался: «Точно ли жене вкололи „китайца“?» И не ошибся — жене поставили «Спутник V», что подтверждается соответствующей записью в медицинской выписке, которую попросили сделать супруги.

— Пока жена в шоке, мы не знаем, что делать. Температура у нее вроде бы в норме, жаловалась только, что голова «ватная», но это может быть и от нервов. Жена созвонилась с заведующей, та ей сказала, что через время еще нужен укол китайской вакциной. Тут я вообще не знаю, можно ли опять это делать. Я набрал в Минздрав, там меня нормально выслушали, сказали, что ЧП и будут выяснять обстоятельства. Ничего пока не посоветовали — будут уточнять и перезванивать. Шесть дней нужно следить за состоянием супруги. Письменные запросы в центральный и областной аппарат пока обрабатываются, — рассказывает мужчина.

В Озерцовской амбулатории, месте, где и произошел инцидент, от комментариев отказались.

Комментарий Никиты Соловья, врача-инфекциониста:

— Так не делают, это две разные вакцины. Официальных исследований по этому поводу не было. По моему мнению, на здоровье пациента это не повлияет. Ей лучше завершить полную процедуру одной из вакцин через 21 день, потому что неизвестно, будут ли разные вакцины вырабатывать протектный иммунитет.

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