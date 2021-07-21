На гродненском мосту, который дважды размывало ливнями, провели молебен 4 21.07.2021, 15:43

Помогут ли молитвы, увидим уже через несколько недель.

Восточный мост через Неман в Гродно планируют восстановить до начала августа. 17 июля его торжественно собирался открыть Александр Лукашенко, но помешала стихия (происходит это уже во второй раз в июле) — сильный ливень привел к значительному разрушению грунта возле моста. Идут восстановительные работы.

Но ремонт осуществляется не только делом, но и словом. Телеканал «Гродно Плюс» сообщает, что православные священники организовали молебен возле моста с Жировичской иконой Богоматери. Скорее всего, это была ее копия. Помогут ли молитвы, увидим уже через несколько недель.

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