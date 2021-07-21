Почему ЕС не будет торговаться с Лукашенко 4 Алексей Ковал, «Зеркало недели. Украина»

21.07.2021, 16:09

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Литовские власти требуют введения дополнительных санкций против Минска.

Европейский Союз развернет на границе между Литвой и Беларусью миссию офицеров Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex). Решение Евросоюз принял в понедельник после визита в Вильнюс главы Frontex Фабриса Леггери. Причина — нелегальные мигранты, которых направляет в балтийскую страну режим Александра Лукашенко.

В Вильнюсе прямо обвиняют власти Минска в том, что те решили искусственно создать миграционный кризис. Напомним, отношения Беларуси и Евросоюза испортились после подавления режимом Лукашенко протестов белорусской оппозиции и инцидента с самолетом Ryanair, по настоянию белорусских властей совершившим 23 мая вынужденную посадку в Минске, после чего был арестован экс-главред Nexta Роман Протасевич.

Оказавшись под действием санкций, Александр Лукашенко решил отыграться, используя нестандартные средства. Как поясняли задержанные на литовской территории нелегалы, они через агентства оформляли перелет рейсом «Иракских авиалиний» из Багдада в Минск еще в Ираке, где им обещали последующий транзит в ЕС. Информацию они получали якобы от друзей и знакомых. Объявления о возможности «улучшить свою жизнь в Европе» также распространялись рядом местных СМИ. Плата за услуги составляла 1,4–1,5 тыс. долл. По словам мигрантов, два рейса из Багдада в Минск в начале июля были забиты пассажирами полностью.

По прилету в Минск пассажиров селили в отелях как туристов. Но после неизвестные отбирали у них документы и небольшими группами отвозили к литовской границе, которую мигранты пересекали по лесным массивам и болотистым местам.

С начала этого года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2096 мигрантов. Это в 26 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. В частности 1098 человек являются гражданами Ирака или представились ими. Как минимум 38 мигрантов сумели попасть из Литвы в Польшу, где их задержали и передали литовским пограничникам, поскольку в ЕС действует правило о возвращении нелегалов в страну, через которую они попали на территорию Евросоюза.

Власти Литвы признали, что имеют недостаточно сил для контроля 678 км общей границы с Беларусью. Как сообщил один из бывших сотрудников Брестской погрангруппы в интервью немецкой Deutsche Welle, литовцы неспособны эффективно контролировать 40% общей границы с Беларусью. Очевидно, что эти цифры могут быть преувеличены, но в любом случае белорусские власти хорошо осведомлены о том, где у соседей имеются «бреши» в охране рубежей и могут направлять мигрантов на слабо контролируемые участки.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 13 июля заявил, что официальные структуры Беларуси участвуют в переправке мигрантов через границу. По его словам, это подтверждается тем, что нелегалы попадают в Беларусь через турагентства, которые продают билеты на рейсы в Минск из Багдада и Стамбула. В публикациях упоминаются минское турагентство «УмноТуры» и «Центркурорт» из Витебска, которые в конце мая — начале июня запрашивали визы для иракских граждан, потом оказавшихся в Литве. Однако все детали схемы еще не выяснены. Есть также подозрения, что мигранты прибывают в Беларусь из России и установить их точное количество невозможно.

Габриэлюс Ландсбергис срочно вылетел в Ирак, где обсуждал тему иракских нелегальных мигрантов. Глава МИДа Ирака Фуад Хусейн на встрече с литовским коллегой пообещал провести расследование в отношении сетей, занимающихся нелегальной перевозкой людей в Евросоюз. В то же время литовскому дипломату не удалось получить заверения иракской стороны в том, что она готова принимать своих граждан обратно.

На минувшей неделе министр иностранных дел Литвы также побывал в Турции и призвал власти сократить количество рейсов из Стамбула в Минск, обещая турецким властям денежную компенсацию. От Турции, через которую мигранты попадают из Ирака в Беларусь, Литва хотела бы добиться регистрации людей, следующих транзитом в Минск, что предоставило бы возможность их идентифицировать, если они потом направятся в Литву. Однако в Стамбуле он не встретил поддержки.

Гарбиэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не будет предоставлять статус политического беженца мигрантам с Ближнего Востока, которые попадают в страну через белорусско-литовскую границу.

13 июля литовский Сейм принял резолюцию, которая предлагает правительству страны для усиления охраны государственной границы на участке с Беларусью привлечь армию (пока 260 солдат и офицеров) и по всему периметру в максимально короткие сроки установить физическое заграждение из колючей проволоки. Также предлагается обеспечить, чтобы организаторы потоков нелегальной миграции, включая белорусских физических и юридических лиц (турагентства и авиакомпании), были привлечены к ответственности, и в их отношении применены национальные санкции и санкции Евросоюза.

Согласно этому решению в отношении нелегалов вводятся некоторые ограничения: они лишены права свободного передвижения по стране и будут находиться под наблюдением полиции. В резолюции Сейма предлагается иностранцев из третьих стран, нелегально пересекших границу Литвы и не имеющих документов (за исключением женщин с детьми, беременных, инвалидов и детей до 16 лет), трактовать как вероятных активных участников гибридной атаки, пока не доказано иное. Поэтому на них должны распространяться другие условия задержания и проживания.

Власти отводят под временное расселение мигрантов, пустующие во время каникул школы. При этом власти признают, что у них не хватает мест для расселения мигрантов, и они не могут идти навстречу жителям отдельных населенных пунктов, требующих не селить у них мигрантов. К тому же уже есть факты нахождения среди мигрантов COVID-позитивных людей, которым нужно обеспечить еще и изоляцию.

Хотя мигранты находятся под наблюдением правоохранителей, в минувший вторник шестеро из них бежали из центра в местечке Лаздияй.

Искусственность кризиса, созданного белорусскими властями на границе с Литвой, подтверждаться и тем, что на границе с Польшей наплыва нелегалов не наблюдается. Цель «гибридной атаки» против Литвы со стороны Беларуси — дестабилизация внутриполитической ситуации, поддержка ультраправых и антиэмигрантских настроений, создание дополнительного финансового давления на бюджет страны. Литовские политики и эксперты рассматривают искусственно созданный миграционный кризис одним из элементов подготовки широкомасштабных военных учений «Запад», где подобные операции могут быть отработаны как новая гибридная угроза для безопасности ЕС.

В Минске, очевидно, рассчитывали, что смогут действовать по примеру турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2016 году Турция добилась от Евросоюза обещаний финансовой помощи и ряда политических уступок в обмен на то, что турецкие власти будут бороться с нелегалами и препятствовать их проникновению в Европу. Однако Евросоюз не выполнил в полном объеме обещания и в 2020 году турецкий президент снова угрожал открыть границы для беженцев. Впрочем, за последние годы Frontex уже развернул силы на островах в Эгейском море — основном районе переправки мигрантов из Турции в Грецию.

Теперь подобную тактику использовали в Минске. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская называет действия белорусских властей «попыткой режима отомстить Литве и всему Европейскому Союзу за их поддержку гражданского общества в Беларуси».

Сам Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил: «Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя». При этом он обвинил Литву в том, что это тамошние «преступные группировки» содействуют потокам нелегальной миграции, а он вовсе не намерен безвозмездно помогать литовцам сдерживать миграцию.

Правда, в конце концов Лукашенко фактически признал, что его очень допекли санкции и через вопросы борьбы с нелегалами он продавливает тему их отмены. «Если вы хотите, чтобы мы вам в этом (работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков) помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю», — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Однако его способ таким образом поторговаться с ЕС не будет иметь успеха. Литовские власти заявили, что они потребуют введения против Минска дополнительных санкций со стороны ЕС, если переправка нелегалов будет продолжаться.

Алексей Ковал, «Зеркало недели. Украина»

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