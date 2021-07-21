Немецкие экологи назвали «Северный поток-2» первостатейным грехом 4 21.07.2021, 16:28

1,110

Проект не соответствует времени.

После сообщений о скором достижении соглашения между Германией и США в споре по «Северному потоку - 2» немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) вновь выступила с принципиальной критикой проекта газопровода. "С точки зрения климатической политики «Северный поток - 2» остается первостатейным грехом», - такое заявление сделал в среду, 21 июля в Ганновере ее руководитель Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner), пишет сайт DW.

Проект назван не соответствующим времени

«Особенно скандальным» Мюллер-Креннер считает то обстоятельство, что «правительство Германии даст зеленый свет этому крупнейшему в Европе, связанному с использованием ископаемого топлива инфраструктурному проекту как раз на той самой неделе, когда из-за наводнения, отчасти вызванного изменением климата, значительная часть страны находится под водой». Такие крупномасштабные, связанные с использованием ископаемого топлива проекты, как «Северный поток - 2», «больше не отвечают духу времени», подчеркнул он. По словам эколога, DUH поэтому будет «и впредь использовать все правовые средства для того, чтобы противостоять завершению проекта и вводу его в эксплуатацию».

То, что в споре по «Северному потоку - 2» скоро будет достигнуто соглашение, днем ранее дал понять официальный представитель госдепартамента США. «Немцы сделали выгодные предложения», - заявил он, ссылаясь на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента США Джо Байдена на прошлой неделе в Белом доме. По его словам, обе стороны приблизились к общей цели - «не дать России использовать энергоносители в качестве оружия».

Во время своего визита в Вашингтон Меркель признала, что разногласия с Байденом у нее существуют. При этом оба лидера пришли к соглашению относительно того, что даже после ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2» Украина должна оставаться транзитной страной для российского природного газа. Между тем критики проекта, связанного с транспортировкой российского газа в Германию, выражают беспокойство: они опасаются того, что зависимость Европы от российского газа усилится, а традиционным странам-транзитерам, в частности Украине, будет нанесен экономический ущерб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».