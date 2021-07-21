Белорусский дальнобойщик снес балкон жилого дома в пригороде Турина, а итальянцы его накормили и помогли выехать 3 21.07.2021, 16:35

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Помощь была полностью частной и бескорыстной.

Молодой водитель одной из литовских фирм-перевозчиков почувствовал на себе, что такое итальянское гостеприимство, пишет 1reg.by.

Он разгрузился неподалеку от Турина, а когда возвращался, перепутал дорогу и попал в маленький провинциальный городок Монкукко-Торинезе.

В этом по нашим меркам поселке в регионе Пьемонт, в провинции Асти проживает всего 923 человека. А улицы его сохранили средневековый колорит. Они узкие и извилистые и для большегруза представили большую проблему.

В такой ситуации сложно было что-то предпринять и водитель правым зеркалом и верхней частью кабины Volvo FH зацепил балкон жилого дома. Тот, конечно, вдребезги.

Дальше события описывает польский ресурс 40ton.net.

На месте появились местные жители. Увидев напуганного и надломленного случившимся водителя, они решили организовать ему помощь. Об акции объявили на странице местного сообщества в Facebook, где публиковали фотографии и даже благодарности от мэра городка конкретным участникам.

Местные жители разыскали переводчика и с его помощью смогли наладить контакт с русскоязычным водителем. Также они позаботились об организации дорожного движения и помогли грузовику выбраться из ловушки, – сообщает издание.

Акция развернулась масштабная, кто-то из местных предпринимателей доставил грузовик с подъемником и с него заклеивали изолентой поврежденную кабину. Кто-то приготовил для водителя AdBlue. Итальянцы принесли напитки, накормили отошедшего от стресса водителя и предложили ему воспользоваться уборной.

Отмечается, что к месту происшествия не вызывали государственные службы. Помощь была полностью частной и бескорыстной, поэтому жители заслуживают больших аплодисментов.

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