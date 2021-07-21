Организаторы Олимпиады в Токио не исключили отмены Игр в последний момент 1 21.07.2021, 16:42

Церемония открытия намечена на 23 июля.

Олимпиада в Токио должна открыться через два дня, но глава оргкомитета не исключил возможности ее отмены в последний момент, если число случаев COVID-19 среди спортсменов будет расти и дальше, сообщает «Голос Америки».

Тосиро Муто заявил на пресс-конференции, что он следит за динамикой заболеваемости, учитывая, что с 1 июля зарегистрирован 71 случай COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в Играх или находящихся там в каком-то качестве.

«Мы продолжим обсуждение, если произойдет всплеск новых случаев, – сказал Муто. – В данный момент число случаев может вырасти или снизиться, так что мы подумаем, что нам делать, когда такая ситуация возникнет».

Однако представитель Олимпиады в Токио позднее заявил, что организаторы «на 100 процентов сконцентрировались на проведении успешных Игр».

Некоторые корпоративные спонсоры отказались от планов посетить церемонию открытия в пятницу, а из-за пандемии спортивные соревнования пройдут без зрителей, чтобы минимизировать риски для здоровья.

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