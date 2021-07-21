Беларусь приобретает вакцину «Спутник» по цене выше, чем Pfizer? 4 21.07.2021, 16:55

3,132

фото: reuters

Любопытную цифру озвучил так называемый «депутат».

Михаил Русый общаясь на днях с работниками ОАО «Строительный трест №12» (Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-Холдинг») «парламентарий» решил рассказать, какие блага сегодня благодаря отчислениям в бюджет страны получают белорусы: строятся больницы, школы, детские сады, дороги. По его словам, бесплатная вакцинация также производится за счет бюджетных средств, в то время как стоимость двух доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») обходится государству в $40, сообщает «Салiдарнасць».

Удивительно, но все говорит о том, что «Спутник» оказался дороже, чем тот же Pfizer.

Ранее СМИ сообщали о ценах на вакцины. Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека (одному человеку требуется две дозы).

То есть получается, что стоят «Спутник» и Pfizer почти одинаково, тогда как российская вакцина еще и мало где признана в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».