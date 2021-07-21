Болтон дал политическую оценку бывшему президенту США Трампу

Болтон дал политическую оценку бывшему президенту США Трампу1
- 21.07.2021, 16:59
Он охарактеризовал его как «искривление и аномалию».
Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью Радио НВ дал политическую оценку экс-главе Белого дома Дональду Трампу. Он охарактеризовал его как «искривление и аномалию» и отметил, что в будущем Америка не будет иметь похожего на Трампа президента.
Дональд Трамп — зациклен на себе и продолжает проталкивать историю о краже у него победы на президентских выборах. Но отсутствуют доказательства системного мошенничества или вмешательства, которые могли бы изменить результат выборов. Поэтому Трамп так и не доказал свою правоту в судах. Но упорство 45-го президента США нанесло значительный урон стране.
«Репутация американской власти еще будет восстановлена и за рубежом, и внутри страны. То, что должны понять наши друзья из других стран, так это то, что Трамп — это искривление, аномалия. Никогда прежде не было такого президента. Настолько занятого самим собой, настолько увлеченного лишь собственным переизбранием. И, скорее всего, нет никаких шансов на то, что у нас будет еще один такой же лидер. И было бы ошибкой делать выводы о Соединенных Штатах или наших перспективах, основываясь только на поведении Дональда Трампа», — убеждает Болтон.
Политическую карьеру Трампа Болтон считает оконченной.
«Трамп уже никогда не будет президентом. Он будет говорить о том, как он пойдет на выборы в 2024-м, но, думаю, где-то глубоко он знает, что и вправду проиграл в 2020-м, и понимает, что проиграет снова и в 2024-м. Но будет об этом говорить до последнего. Потому что такие разговоры приносят ему то, что он ценит в жизни больше всего — внимание людей», — констатирует бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности.