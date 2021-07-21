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Власти хотят ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов

  • 21.07.2021, 17:01
Власти хотят ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов

14 июля в офисе журналистской организации прошел обыск.

Минюст хочет ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). Иск министерства уже находится в Верховном суде, сообщает «Еврорадио»

Основание для ликвидации — «повторные нарушения законодательства».

14 июля в офисе журналистской организации прошел обыск. Представители БАЖ при этом не присутствовали. Дверь в офис была выломана. После обыска силовики опечатали помещение. 

В тот же день были заморожены счета БАЖ.

15 июля в БАЖ пришло предупреждение из Минюста: чиновники заявили, что не получили от организации все надлежащие документы. Предоставить их нужно было до 16 июля. Однако после обыска сотрудники БАЖ не имеют доступа в свой офис.

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