СМИ: За основателем Telegram Павлом Дуровым могли следить через Pegasus 3 21.07.2021, 17:27

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Павел Дуров

Его номер был в списке потенциальных целей.

Телефонный номер основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова оказался в списке потенциальных целей слежки с помощью шпионской программы Pegasus израильской компании NSO Group, пишет «Новая газета» со ссылкой на расследование The Guardian.

По данным журналистов, британский номер основателя Telegram попал в базу в начале 2018 года. Этот номер в течение нескольких лет был привязан к учетной записи Дурова в мессенджере. Ни сам Дуров, ни пресс-служба Telegram не стали комментировать эту информацию, отмечает The Guardian.

Издание также уточняет, что без специальной экспертизы невозможно сказать, предпринималась ли попытка установить на гаджет Дурова вредоносное программное обеспечение. По словам источника The Guardian из NSO, Дуров не был целью хакерского взлома. В компании утверждают, что наличие номера в списке не означает, что за его владельцем собирались следить при помощи Pegasus.

В The Guardian обратили внимание на то, что в феврале 2018 года Дуров сменил официальное место жительства с Финляндии на ОАЭ. Журналисты предположили, что власти страны могли попытаться проверить нового жителя при помощи шпионской программы.

В рамках расследования Pegasus Project СМИ выяснили, что шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group использовалось для слежки за журналистами, политиками, адвокатами и активистами по всему миру. В компании заявили, что соблюдают этику при работе и продолжат расследование случаев неправомерного использования программы.

За журналистами The Wall Street Journal, Bloomberg и Le Monde следили с помощью израильской программы

Le Monde сообщал, что в базе Pegasus мог оказаться, в частности, номер президента Франции Эммануэля Макрона, выбранный для слежки разведывательной службой Марокко. Кроме того, издание пишет, что в списке оказались номера бывшего премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа и еще 14 министров.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о распоряжении Макрона провесим расследование после информации о наличии его номера телефона в списке возможных объектов для слежки.

После публикации расследования в NSO назвали выводы Forbidden Stories ложью и неподтвержденной теорией, «которая вызывает серьезные сомнения в надежности источников». В компании утверждают, что их клиенты — спецслужбы — используют программное обеспечение лишь для поиска и отслеживания действий террористов и других опасных преступников. Как следует из отчета NSO Group, сейчас ее услугами пользуются 60 клиентов из 40 стран.

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