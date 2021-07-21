В каких зданиях от протестующих белорусов зарубежья прячутся лукашенковские дипломаты 3 21.07.2021, 17:45

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Что сейчас из себя представляют официальные посольства Беларуси в европейских столицах.

Александр Лукашенко поручил пересмотреть число сотрудников белорусских диппредставительств в странах Европы. Посольства там, по мнению главы государства, можно сократить до одной двухкомнатной квартиры — для посла и его помощника.

«Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству», — заявил Лукашенко 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики.

Что сейчас из себя представляют посольства Беларуси в европейских столицах? «Еврорадио» ознакомилось с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придется избавиться.

Германия

В Берлине диппредставительство Беларуси размещается в двух двухэтажных виллах, построенных во второй половине ХІХ века, которые считаются памятниками истории.

Латвия

В Риге комплекс посольства Беларуси тоже состоит из двух зданий. Они находятся в так называемом Московском форштадте — историческом районе с непростой судьбой. Здесь с начала XVII века селились в основном русские купцы. Правда, позже русскую диаспору сменила еврейская, которую почти полностью уничтожили в годы Второй мировой войны. Именно здесь находилось Рижское гетто.

Литва

В Вильнюсе посольству Беларуси принадлежит всего одно здание — зато какое! Это роскошная вилла начала XX века, которая в советское время использовалась под детский сад.

Эстония

Послу Республики Беларусь в Эстонии Вячеславу Качанову возможный переезд в двушку вместе с помощником не должен создать проблем: посольство нашей страны в Таллине не имеет отдельного здания, а находится в обычной административной пятиэтажке.

Великобритания

Посольство Беларуси в Лондоне находится в одном четырехэтажном здании с диппредставительствами Монголии и Азербайджана. В тесноте, да не в обиде: в шаговой доступности Гайд-парк и Кенсингтонский дворец!

Франция

Скромно и со вкусом расположилось белорусское посольство в Париже, где ему принадлежит четырехэтажное здание на бульваре Сюше у Булонского леса.

Бельгия

Посольство Беларуси в Брюсселе находится в живописном здании 1928 года.

Польша

От протестующих представителей диаспоры сотрудники белорусского посольства в Польше прячутся в современном здании в южной части Варшавы.

Финляндия

В Хельсинках сотрудники посольства соседствуют в административном здании с коллегами из ЮАР.

Швеция

А в Стокгольме даже карты Google стесняются полностью показывать скромное диппредставительство Беларуси.

Сербия

Очень интересное здание принадлежит Беларуси в Белграде. Выделяется на фоне новостроек.

Австрия

Все тайны посла Беларуси в Вене прячутся за деревьями, которые не позволяют рассмотреть отдельное здание диппредставительства.

Италия

Пальма на территории диппредставительства Беларуси в Риме не дает послу забыть, что родина находится так далеко.

Испания

В Мадриде посольство Беларуси — один из офисов в административном здании.

Чехия

В Праге посольство вообще находится на немноголюдной окраине города.

Словакия

Аналогичная ситуация и в Братиславе.

Швейцария

А посольство в Берне с этого ракурса можно спутать с домиком скромного чиновника из Дроздов.

Что касается всего мира, то Беларусь имеет свои представительства более чем в 50 странах.

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