Главред «Нашай гiсторыi» Андрей Дынько освобожден под обязательство о явке 21.07.2021, 17:42

Андрей Дынько

Фото: «Радыё Свабода»

Вероятно, журналист остается подозреваемым.

Редактор выпускаемого «Нашей Нивой» журнала «Наша история» Андрей Дынько освобожден под обязательство о явке.

Сегодня его забрали из ИВС на Окрестина в СК, откуда он недавно вышел. Вероятно, журналист остается подозреваемым по части второй статьи 216 УК (причинение имущественного вреда без признаков хищения).

Еще один сотрудник «НН» Андрей Скурко заключен под стражу, судьба главреда издания Егора Мартиновича, срок задержания которого истек сегодня, неясна.

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