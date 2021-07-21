Ливерпуль исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
- 21.07.2021, 17:57
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Это связано со строительством комплекса Liverpool Waters.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО исключил город Ливерпуль, Великобритания, из списка объектов культурного наследия из-за «необратимой утраты характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность объекта». Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО в среду, 21 июля.
Объект «Ливерпуль - город мореходов и торговцев» попал в список в 2004 году. В него входили шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля. Они попали в список всемирного наследия в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX веков. В 2012 году их также внесли в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения из-за строительства комплекса Liverpool Waters.
«С тех пор осуществление этого проекта (Liverpool Waters.- ред.) наряду с другими разработками продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта», - заявили в ЮНЕСКО.
Отметим, что Ливерпуль стал третьим объектом, потерявшим статус всемирного наследия. Прежде из списка исключили Долину Эльбы около Дрездена в Германии и Резерват аравийской антилопы в Омане.
Напомним, что ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошла финская сауна. При населении в 5,5 миллиона человек в Финляндии насчитывается более трех миллионов действующих саун.