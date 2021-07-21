Суд в РФ утвердил решение об экстрадиции в Беларусь бойца Кудина 15 21.07.2021, 18:03

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Решение утверждено, несмотря на требование ЕСПЧ.

Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции признала законным решение российской Генпрокуратуры об экстрадиции спортсмена Алексея Кудина в Беларусь, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом телеканалу «Дождь» сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

«Изучив доводы апелляционных жалоб, исследовав материалы дела, судебная коллегия не нашла оснований для отмены состоявшегося решения суда первой инстанции», — сообщили в суде.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утром 21 июля запретил России экстрадицию белорусского спортсмена, бойца ММА Алексея Кудина.

По информации Белорусского фонда спортивной солидарности, еще до заседания Первого апелляционного суда, в Москву для задержания Алексея Кудина выехали представители белорусских силовых структур. Их опознали пассажиры в аэропорту.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин уже полгода содержится в российском СИЗО и через суд пытается обжаловать решение об экстрадиции его в Беларусь. На родине уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено после акции протеста в Молодечно 10 августа по ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

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