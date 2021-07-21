В Беларуси закрыли «Евробанк» 2 21.07.2021, 18:14

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«Евробанк» появился в нашей стране в 2008 году.

Решение о ликвидации банка приняли еще в августе 2015 года. Сегодня на сайте Нацбанка появилась новость, что закрытое акционерное общество «Евробанк» исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 20 июля 2021 г. №208, передает onliner.by.

«Евробанк» появился в нашей стране в 2008 году. Еще в январе 2015-го мы писали, что Нацбанк приостановил действия специальных разрешений на осуществление банковской деятельности «Евробанка» в частности осуществления отдельных банковских операций, предполагающих наличие нормативного капитала не менее 25 млн евро в эквиваленте.

Принятые меры были связаны с несоблюдением лицензионного требования о наличии нормативного капитала. Тогда речь шла не о лишении права на работу, а об урезании лицензионных полномочий. Однако спустя полгода регулятор отозвал лицензию у «Евробанка». Свое решение регулятор объяснил просто: «Евробанк» не соблюдал определенные лицензионные требования, имел убытки с начала 2015 года, даже не имел перспектив для наращивания нормативного капитала, что могло создать угрозу вкладчикам.

В настоящее время еще два банка на территории нашей страны находятся в стадии ликвидации. Это «Дельта Банк» и «Банк Инвестиционных технологий».

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