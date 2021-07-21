Россия запустила в космос лабораторию-долгострой 2 21.07.2021, 18:28

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Проекту почти четверть века.

21 июля в 17:58 по минскому времени с пусковой установки №39 на стартовой площадке №200 космодрома Байконур в Казахстане запустили ракету Протон-М с многоцелевым лабораторным модулем Наука, передает liga.net.

Его РФ установит на Международной космической станции, которая находится на высоте 410-460 км.

Модуль, который разрабатывали почти 25 лет, рассчитан на 10-15 лет службы, однако, с учетом старения МКС, все сроки подлежат уточнению. Науку последние годы преследовали проблемы: то металлическая стружка в трубопроводах, то другие загрязнения и неполадки.

Вес заправленной ракеты с Наукой – 702 тонны. Длина модуля – 13,12 м, максимальный диаметр – 4,25 м, объем герметичных отсеков – 70 м3, мощность электроснабжения – 2,5 кВт, масса на орбите – 20,35 т.

Как уточнили в Роскосмосе, модуль научных исследований предназначен "для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС".

Параметры орбиты, где спустя ~10 минут после старта произошло отделение модуля от верхней ступени: 350,1×190 км, наклонение – 51,6°.

Дальше в течение восьми суток сближаться с МКС ее 17-й модуль будет за счет своих двигателей, стыковка запланирована на 16:26 дня 29 июля.

Чтобы использовать все возможности Науки, космонавтам потребуется около 10 выходов в открытый космос, один из которых (подготовительный) уже осуществлен. Это будет четвертый научный модуль на МКС: после американской лаборатории Destiny, европейской Columbus и японской Kibo.

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