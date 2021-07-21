Tesla откроет свои зарядные станции для электрокаров других марок 21.07.2021, 18:49

Специалисты Tesla занимаются разработкой специального адаптера.

Руководитель Tesla Илон Маск заявил, что до конца 2021 года его компания откроет доступ к зарядным станциям Supercharger владельцам электромобилей всех других марок. Об этом американский предприниматель написал в своем Twitter.

Маск ответил на вопрос одного из подписчиков, которой спросил, почему Tesla создала собственный запатентованный разъем для своих электрокаров, передает autonews.ru.

«Мы разработали собственный разъем, поскольку на тот момент не было единого стандарта, а Tesla была единственным в мире производителем электромобилей с большим запасом хода. Это очень тонкий элемент, поддерживающий зарядку малой и высокой мощности. При этом уже в нынешнем году мы откроем наши станции Supercharger для всех остальных электрических машин», — написал он.

Как уточняет издание Electrek, на данный момент специалисты Tesla занимаются разработкой специального адаптера и вносят соответствующие изменения в свое мобильное приложение.

Tesla запустила проект 480-вольтовых быстрых зарядных станций Supercharger, разработанный полностью собственными усилиями, осенью 2012 года. На данный момент во всем мире насчитывается более 2700 станций, на которых одновременно пополнять запас аккумуляторов могут около 25 тыс. электромобилей.

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