В Швеции осужденные взяли в заложники надзирателей тюрьмы 8 21.07.2021, 19:05

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Они требуют вертолет и пиццу.

Двое заключенных тюрьмы строгого режима в центральной Швеции взяли в заложники сотрудников тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Двое заключенных забаррикадировались в одном из помещений тюрьмы Халлбю, взяв в заложники двух надзирателей около 12:30 в среду.

Исполняющий обязанности начальника службы безопасности Йорген Фром Нордин сообщил, что двое заключенных 24 и 30 лет отбывают наказание за убийство.

Он добавил, что на месте присутствуют переговорщики и оперативная группа полиции, и назвал ситуацию "замороженной". "Это очень серьезный инцидент", - заявил он.

СМИ также сообщают, что заключенные потребовали вертолет и 20 пицц для всех заключенных в своем блоке, а за это обещают освободить одного из заложников.

Представитель полиции сообщил, что около 16:00 возле тюрьмы приземлился вертолет. Также появились фотографии, на которых полицейские готовятся передать пиццу заключенным.

Халлбю - это тюрьма первого класса, считается самой строгой в Швеции. Она расположена примерно в 10 км к западу от города Эскильстун.

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