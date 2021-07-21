В Беларуси дефицит риса 7 21.07.2021, 19:15

6,186

Торговле разрешили поднять цены.

Продавцам, производителям и поставщикам разрешили до конца июля поднять цены на рис. Об этом сообщается в телеграм-канале МАРТ. Напомним, ранее чиновники сначала заморозили рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на рис, а потом установили потолок по росту цен.

Рис входит в список социально значимых товаров. С 24 февраля (и до конца месяца) на него запрещали повышать цены. С 1 марта рост мог не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок возможно по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Эта комиссия позволила выйти за коридор по росту цен на рис "для недопущения сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен и ухудшения финансового состояния организаций". Повысить цены могут юрлица и ИП всех форм собственности. Сделать это можно до 31 июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».