Тихановская встретилась с Джули Фишер и послами стран ЕС 10 21.07.2021, 19:23

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Фото: АР

О чем она говорила.

Светлана Тихановская встретилась сегодня с назначенным послом США в Беларуси Джули Фишер и послами и главами миссий всех стран Евросоюза, сообщает ее офис.

Стороны обсуждали тему Беларуси. В Представительстве ЕС в США Тихановскую приветствовал посол Евросоюза в Соединенных Штатах Ставрос Ламбринидис, а также послы или руководители миссий всех стран Евросоюза.

Тихановская рассказала о погромах в офисах и домах журналистов и активистов, о подвергшихся задержаниям, политзаключенных, инициативах для помощи репрессированным. В ответах на вопросы послов она призвала дипломатов искать пути помощи людям в Беларуси и поддерживать позицию о независимости и суверенитете как важнейшей ценности для белорусского народа.

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