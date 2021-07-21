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Россия вернула в Беларусь 120 тонн зараженных томатов

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  • 21.07.2021, 19:38
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Россия вернула в Беларусь 120 тонн зараженных томатов

Груз следовал в Московскую область, Смоленск и Санкт-Петербург.

На этой неделе Россия запретила ввоз в страну восьми партий белорусских помидоров.

Груз следовал в Московскую область, Смоленск и Санкт-Петербург. Происхождением помидоров было оказано ОСП «Тепличное хозяйство» ОАО «ДОРОРС» Минского района. При контроле инспекторы Россельхознадзора выявили в продукции вирус мозаики пепино. Исследование в брянской лаборатории подтвердило, что плоды заражены вирусом.

127 тонн томатов были возвращены в Беларусь, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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