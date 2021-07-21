В Беларуси могут ввести электронные карты доступа для такси и таксистов

В Беларуси могут ввести электронные карты доступа для такси и таксистов2
- 21.07.2021, 20:02
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Без электронных карт ни организации, ни граждане не смогут работать в сфере пассажирских перевозок.
Электронные карты доступа для транспортных средств, водителей и диспетчеров пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении предполагают ввести в Беларуси. В числе прочих в эту категорию попадают автомобили такси, пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на Минтранс.
Введение электронных карт доступа для каждой категории работников, участвующих в перевозках, позволит совершенствовать организацию и выполнение автомобильных перевозок пассажиров, объяснили корреспонденту агентства в Министерстве транспорта и коммуникаций.