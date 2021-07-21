США договорились с Германией по «Северному потоку-2» 1 21.07.2021, 20:03

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Договоренность обнародуют в ближайшие часы.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что договоренность с Германией по Северному потоку-2 обнародуют в ближайшие часы.

Об этом она сказала во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената.

По словам Нуланд, соглашение будет обнародовано в среду. Она подтвердила, что Германия должна будет принять меры, в том числе добиваться санкций против России, если та попытается использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Также Германия будет добиваться продления контракта на транзит газа через Украину еще на 10 лет.

Заместительница госсекретаря считает, что, если бы соглашения по Севпотоку-2 не было, Украина «подверглась бы значительно большему риску».

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