Как белорусские мусульмане отмечали Курбан-байрам 1 21.07.2021, 20:16

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Фото: onliner.by

С 19 июля мусульмане Беларуси в течение четырех дней отмечают праздник.

С 19 июля мусульмане Беларуси в течение четырех дней отмечают Курбан-байрам — исламский праздник жертвоприношения. Животных кололи вчера. Началось все в шесть утра в соборной мечети, где уже были расстелены длинные ковры, по которым ступали сотни прихожан. Сняв обувь, они заходили внутрь святилища и молились. После поздравления верующие уехали на ферму под Смиловичами, где принесли в жертву десятки баранов. О том, как празднуют Курбан-байрам в Беларуси, читайте в репортаже Onliner.

В мечети было много иностранных гостей — из Саудовской Аравии, Алжира, Азербайджана, Палестины, Кении и России. Все они собрались, чтобы отпраздновать Курбан-байрам в Минске.

Фото: onliner.by

Праздничная молитва

Прихожане снимают обувь и входят в мечеть. По нормам они должны быть в носках, но кто-то пренебрегает этими правилами. Внутри мужчины (для мужчин и женщин предусмотрены разные помещения) размещаются на двух этажах, садясь в ряд по-турецки или на колени, читают молитвы, делают селфи и ждут начала праздничной молитвы. В мечети постоянно произносится праздничный такбир (возвеличивание Аллаха словами «Аллаху акбар»), но исполнителя не видно. Голоса каждый раз меняются, а микрофон, скорее всего, передается по кругу. К семи часам практически все место в святилище занято, сотни мужчин встают на ноги. Начинается праздничная молитва.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Во время проповеди имам (духовное лицо, руководящее общей молитвой) берет в руки микрофон и рассказывает всем о происхождении обряда жертвоприношения и о важности праздника, призванного сплотить мусульман.

— Посредством наших курбанов мы еще раз продемонстрируем служение и послушание нашему господу. Курбан — это символ единобожия и великий знак, великий ислам. Курбан — это старание достичь благословения Аллаха. Курбан — это признак искренности, верности и подчинения, благодарности и преданности Всевышнему Аллаху. Жертвоприношение в Курбан — это желание без колебаний пожертвовать всем, что у нас есть, ради всевышнего. Жертвоприношение приносит нам большое счастье — направить свое имущество ради Аллаха и поделиться им с другими. Оно спасает нас от болезни, скупости и жадности, от гнета мирских благ, — поздравляет прихожан имам.

Также имам напоминает прихожанам об эстетике, говоря, что настоящий ислам — в чистоте, что мусульманин не имеет права стеснять своим поведением других людей и что празднование не должно закончиться горем и болью утраты.

Фото: onliner.by

Молитва длится около пяти минут. Потом прихожане начинают обниматься и жать друг другу руки, поздравлять с праздником, причем неважно, знакомы они или нет: все они братья.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Прихожане фотографируются с друзьями, качают на руках детей, а на улице появляется точка с арабскими духами, коврами для молитв и четками. Все это скопление людей исчезает к восьми утра: кто-то уехал на жертвоприношение, кто-то — на работу. К тому же в этот день есть традиция: первой едой должно быть мясо «курбанины» (животного, которого принесли в жертву) — возможно, чувство голода тоже подгоняет.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

По словам прихожан, в последние два года людей стало меньше: всему виной пандемия и закрытые границ. Но если говорить об общем приросте мусульман в Беларуси, говорят, что с каждым годом их все больше и больше. Этому способствуют процессы миграции жителей Средней Азии, Палестины, Сирии и Ирака.

Фото: onliner.by

Курбан

В Смиловичах верующие арендуют ферму. По ее внешнему виду так сразу и не понять, заброшенная она или нет. Вчера сюда привели несколько десятков баранов, на каждом из которых уже стоит цветная метка — с их помощью мусульмане находят именно того барана, которого выбрали за несколько дней до этого. Разводчик около года назад купил десятки ягнят и вырастил их специально к Курбан-байраму. Стоимость живого барана составляет около $100 и зависит от веса. Резать в Курбан-байрам можно только барана (животному должно быть не меньше 1 года), корову или быка (не меньше 2 лет) и верблюда (не меньше 4 лет — таких, к слову, в Беларуси нет).

Фото: onliner.by

Верблюда и корову разрешено приносить в жертву за семерых, барана — каждому индивидуально. Но если у мусульманина нет финансовых средств или совершить курбан не позволяет здоровье — не страшно, все по возможностям. Баран для жертвоприношения должен быть полностью здоров, не иметь недугов и не хромать.

Фото: onliner.by

На ферме, помимо суровых мусульманских мужчин, находятся дети — для них жертвоприношение уже не впервой. На вопрос «Не пострадает ли ребенок психологически?» многие мужчины реагируют непонимающе: мол, что тут такого? Отвечают просто: «Пусть привыкает». Иные способы убийства животного, такие как удар током или выстрел, запрещены. Пророк Мухаммед сказал: «И пусть каждый из вас как следует наточит свой нож и избавит животное от мучения» — так что убивать можно только ножом и максимально быстро, чтобы животное не страдало.

Фото: onliner.by

Мужчины выносят барана во двор, там прижимают его к земле и ждут своей очереди. У каждого мастера должен быть свой нож. Вообще, ножи здесь практически у всех и по несколько штук.

Во время убийства животного кто-то снимает видео на мобильный телефон, поднимает своего живого барана на руки и просит сфотографировать. Подростки во дворе играют с мячом, попивая энергетики, ребенок просит фотоаппарат и убегает снимать индюков по соседству. Нет ни криков, ни визгов, ни слез. Понять, что тут проходит курбан, можно только по висящим тушам, проезжающим мимо телегам с внутренностями животных и большому скоплению автомобилей, часть из которых на госномерах.

Фото: onliner.by

После жертвоприношения одну треть мяса следует отдать родственникам и близким, вторую — раздать нуждающимся, а оставшуюся часть — использовать для праздничной трапезы в семье. Понятное дело, что с линейкой никто не стоит, поэтому мясо разделяют по пакетам.

Фото: onliner.by

Застолье

Мы возвращаемся в Минск к полудню. Возле мечети уже готовят плов, угощают прихожан и прохожих чаем, конфетами, печеньем и приглашают за стол. Мы уже собираемся уходить, но без чаепития и дегустации плова нас не отпускают. Люди здесь доброжелательны и любезны, очень любят фотографироваться и постоянно улыбаются.

Фото: onliner.by

Здесь мы знакомимся с Александром. Парень родом из Жлобина. Ислам принял два года назад, после чего от него отвернулись практически все друзья и какая-то часть родных.

— Как только узнали, что я буду принимать ислам, подумали, что меня завербовали террористы и я уеду в ИГИЛ. Но это не так. Ислам — мирная религия, а те верующие, кто выделяет среди людей неверных и исповедует, что за их убийство гарантировано попадание в рай, аналогичны сектантам в христианстве. Для мусульманина убийство — большой грех, после которого в рай ты точно не попадешь, — рассуждает Александр.

Фото: onliner.by

Я работаю на МТЗ, но как только прошу выделить немного времени на молитву, так у людей выкатываются глаза, хотя это всего 5—7 минут. А вот когда люди бегают на курилку по десять раз на день, это никого не смущает. Ислам мне понравился после того, как я познакомился с чеченцами. Помогал им по работе, а они стали благодарить, называть меня братом и делиться едой. Я был сильно удивлен, что такое возможно. Потом узнал о соборной мечети — и через два дня принял ислам.

Фото: onliner.by

Моя девушка поначалу очень боялась, плакала, но сейчас разбирается в исламе очень хорошо, но пока не приняла его. Понимаете, в Беларуси, немусульманской стране, трудно чтить традиции: я не всегда смогу забрать ее с работы, а поход по району Ангарской в хиджабе… Сами знаете, на Ангарской и обычному человеку бывает опасно.

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