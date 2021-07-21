Очередной пример карго-культа 1 Дмитрий Милин

21.07.2021, 20:37

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ДМИТРИЙ МИЛИН

Внешне все как настоящее, а по сути из «веток».

Вчера на МАКС-2021 показали ПРОЕКТ нового самолета, названного "руками-водителями" ОАК Су-75 "Сheckmate".

Во-первых, это просто демонстрация массо-габаритного макета хотелок "руками-водителей" ОАК, как выглядел бы одномоторный самолет "5-го поколения", если бы они могли и умели такие делать.

Во-вторых, по сути это попрошайничество денег на существование у Путина после феерического провала с Су-57, который существует в ВС РФ в единственном "серийном" экземпляре, втором "первом серийном" (первый "первый серийный" разбился на испытаниях в 2019 году), поставленном в конце 2020 года без штатных двигателей, стыдливо называемых "двигателями второго этапа", которые собственно и должны были обеспечить один из необходимых параметров "5-го поколения" (полет на сверхзвуке не в режиме форсажа). Т.е. не сумев сделать самолет 5-го поколения для ВС РФ (а сделали крайне дорогостоящую поделку уровня 4+++, ОАК просит на новую разработку 1-2 трлн рублей "на первое время", что выльется в 3-4-5-6 трлн рублей на весь проект вне зависимости от его успешности. "Те, что были на прошлой неделе - мы уже съели"

В-третьих, для этого самолета точно так же нет двигателя, обеспечивающего параметры самолета "5-го поколения" (полет на сверхзвуке не в режиме форсажа), как и для Су-57. Разговоры про появление этого двигателя в серии идут уже про 2027 год, если к тому времени его будет кому делать. Кадры умирают от старости.

В-четвертых, заявлена абсолютно нереальная стоимость самолета для внешнего рынка (в $25-30 млн) против $150 млн у F-35 Lightning II, причем на меньшей (в 300 единиц) серии, чем у F-35. Это с учетом отсутствия, двигателя, композитных материалов, отечественной современной микроэлектроники для авионики самолета и технологических санкций.

В-пятых, это очередной пример российского карго-культа, презентации мирового уровня делать научились, получать работоспособные результаты с заявленными ТТХ разучились. Внешне все как настоящее, а по сути из "веток".

Дмитрий Милин, Facebook

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