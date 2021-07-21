«Беларусбанк» предупреждает о техработах в ночь на 25 июля 2 21.07.2021, 20:47

В подразделениях банка невозможно будет совершить операции с наличкой и платежными картами.

Совершение некоторых операций в «Беларусбанке» будет временно невозможно в ночь с 24 на 25 июля из-за проведения технологических работ, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Так, с 23:00 24 июля до 7:00 25 июля в подразделениях «Беларусбанка», АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).

Кроме того, 25 июля с 1:00 до 2:00 в подразделениях банка невозможно будет совершить операции с денежной наличностью и платежными картами.

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