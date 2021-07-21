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Хакеры атаковали крупнейшую нефтекомпанию Саудовской Аравии

  • 21.07.2021, 21:02
Хакеры атаковали крупнейшую нефтекомпанию Саудовской Аравии

Требуют деньги за данные.

Хакеры требуют от Саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco выкуп в размере 50 млн долларов в криптовалюте. Злоумышленники похитили данные размером один терабайт в организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Компания Saudi Aramco подтвердила информацию насчет того, что данные, которые находятся на одном из сайтов даркнета - принадлежат ей и еще одной из фирм, с которой она сотрудничала ранее. В частности, об утечке данных саудовский нефтегазовый гигант узнал совсем недавно.

Хакеры, со своей стороны, обещают удалить похищенную информацию после получения выкупа в размере 50 млн долларов в криптовалюте.

"Мы подтверждаем, что утечка произошла не из-за бреши в системе безопасности. Она не повлияла на работоспособность компании. Мы продолжаем поддерживать надежность нашей системы кибербезопасности", - отмечает пресс-служба Saudi Aramco.

Стоит отметить, что нефтегазовая компания и раньше становилась жертвой хакерских атак. Например, в 2012 году из-за вируса в сети компьютеров, организации пришлось уничтожить около 30 тысяч устройств.

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