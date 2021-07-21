Европейские парламентарии поддержали политзаключенных Беларуси 21.07.2021, 21:10

Они потребовали немедленно и безоговорочно освободить всех.

К кампании #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией Libereco — партнерство за права человека, присоединились Брендан Хоулин (Ирландия), Габриэла Моравска-Станецка (Польша), Моника Грутерс (Германия), Изабель Сантуш (Португалия), Фрэнсис Фицджеральд (Ирландия), баронесса Масей Дарвен (Великобритания), Андерс Эстерберг (Швеция), Терри Райнтке (Германия) и Кетал Кроу (Ирландия), передает spring96.org.

Брендан Хоулин, депутат нижней палаты парламента Республики Ирландия, “усыновил” Сергея Верещагина.

"Нарушения прав человека в Беларуси требуют от всех демократов и всех нас, кто действует как избранные дерутаты, занять позицию. Я обещаю требовать освобождения политзаключенных в Беларуси и, в частности, Сергея Верещагина, задержанного за то, что он якобы кричал на милиционеров из окна своей квартиры”, — заявил он.

Габриэла Моравска-Станецка, заместительница маршала польского Сената, стала "крестной" Анжелики Борис.

"Для меня честь стать "крестной" для Анжелики Борис, председателя Союза поляков в Беларуси. Я напишу Александру Лукашенко с требованием оказания ей медицинской помощи и немедленного освобождения ее из тюрьмы вместе со всеми другими политзаключенными. Свободу Беларуси! Поляки на вашей стороне!" — написала г-жа Моравска-Станецка.

Моника Грутерс, депутатка Бундестага Германии и государственный министр культуры, будет "крестной" Сергея Волкова. По поводу своего решения госпожа Грутерс отметила:

"Я вместе с актером Сергеем Волковым, который был задержан в мае 2021 года и с тех пор находится в СИЗО. Он принимал участие в демонстрациях в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года и, как и многие его соотечественники, требовал возможности решать свою судьбу на свободных выборах. Я восхищаюсь мужеством многих демонстрантов за свободу, демократию и права человека и призываю Александра Лукашенко немедленно и безоговорочно освободить всех политзаключенных".

Депутатка Европейского парламента Изабель Сантуш поддержала Полину Шарендо-Панасюк. Она заявила:

"Я поддерживаю Полину Шарендо-Панасюк. Никто не должен быть в тюрьме за защиту свободы. Каждый человек должен иметь возможность высказывать свое мнение и иметь право не соглашаться с репрессивными правительствами. Арест, суд и заключение Полины Шарендо-Панасюк, как она заявила во время процесса, "не являются законными: я их не признаю". Господин Лукашенко, освободите Полину и всех остальных политзаключенных!"

Депутатка Европейского парламента Фрэнсис Фицджеральд взяла на себя обязанности "крестной" Владимира Малаховского.

"Я продолжаю поддерживать народ Беларуси и Владимира Малаховского, которого осудили на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Он один из многих политзаключенных, которые находятся в тюрьме за реализацию права участвовать в политической деятельности. К сожалению, Владимир сейчас также страдает от тяжелой болезни. Он должен пользоваться теми же свободами и правами, как и все люди во всей Европе", — сказала она.

Баронесса Масей Дарвен, депутатка британской Палаты лордов, стала "крестной" Андрея Шевчука.

"Я рада стать "крестной" Андрея Шевчука. Я выражаю свою обеспокоенность состоянием Андрея Шевчука и призываю освободить его", — заявила она.

Депутат шведского парламента Андерс Эстерберг поддержал b<>Александра Губейко. Он заявил:

"Свободу Александру Губейко! Мы с вами, Александр. Вы должны иметь возможность работать на защиту прав трудящихся и укреплять белорусские профсоюзы. Вы не должны находиться в тюрьме за пользование своим правом высказывать свое мнение. Вы не одиноки и не забыты".

Вице-президентка группы “Зеленые/EFA" в Европарламенте Терри Райнтке сказала по поводу решения стать "крестной" Ольги Золотарь:

"Я призываю к немедленному освобождению Ольги Золотарь и всех политических заключенных в Беларуси. Я решительно осуждаю явное игнорирование демократических принципов и фальсификацию выборов, а также массовые задержания мирных граждан в результате акций протеста и массовые нарушения прав человека. Беларусь должна гарантировать основные права белорусов и немедленно провести свободные и честные выборы. Как депутатка Европейского парламента, я буду продолжать работать над этим".

Депутат ирландского парламента Кетал Кроу будет "крестным" Сергея Хацкевича.

"Я рад, что "усыновил" Сергея Хацкевича. До задержания он был школьником, и его нынешняя жизнь резко контрастирует с тем, как живут подростки его возраста в Ирландии. У него забрали свободу — он должен наслаждаться волей и буйством молодости, но вместо этого оказался за решеткой. Мы с командой будем делать все возможное, чтобы рассказывать о его ситуации и добиться его освобождения. В XXI век трудно поверить, что Беларусь, страна-соседка ЕС, по-прежнему существует по правилам диктатуры. Во время недавних дебатов в ирландском парламенте я высказался по поводу белорусской ситуации. В то время как вся Европа приняла западный стиль демократии, Беларусь, безусловно, отстает, и по-прежнему руководствуется режимом, похожим на тот, который существовал в Европе в 1930-х и 1940-х. Я регулярно посещаю местные школы и разговариваю с учениками, и если в сентябре я продолжу эту деятельность, я надеюсь, что ученики в моем округе Клэр узнают о борьбе Сергея, и они также смогут присоединиться ко мне в борьбе за его освобождение”, — отметил г-н Кроу.

Напомним, 9 июля, ровно за месяц до президентских выборов в Беларуси, немецко-швейцарская правозащитная организация “Libereco — партнерство за права человека” начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными.

Кампания под названием #WeStandBYyou призывает к солидарности со всеми людьми в Беларуси, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека. Все, кто хочет поддержать жертв политического преследования в Беларуси, могут сделать это в социальных сетях с помощью хэштега #WeStandBYyou.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».