В США трансплантировали полностью искусственное четырехкамерное сердце 21.07.2021, 21:15

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Искусственное сердце было пересажено 39-летнему мужчине.

Полностью искусственное сердце, которое полностью имитирует орган человека было пересажено 39-летнему мужчине, который страдал сердечной недостаточностью. Операцию выполняли хирурги университетской больницы Дюка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Стоит отметить, что разработкой искусственного органа занималась французская компания CARMAT. Самое интересное то, что трансплантат не только имеет идентичное строение сердца (две желудочковые камеры и четыре клапана), но и функционирует так же.

Известно, что сердцебиение осуществляется благодаря активаторной жидкости, а микропроцессоры и датчики - регулируют наполнение органа в зависимости от потребностей организма пациента. В частности, два отделения искусственного сердца соединяются с аортой и легочной артерией.

Стоит отметить, что из-за сердечной недостаточности, состояние пациента стремительно ухудшалось, в связи с чем ему отказали в трансплантации сердца. Впрочем, как позже оказалось, CARMAT решил протестировать свое искусственное сердце на мужчине после разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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