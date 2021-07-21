Лукашенко снял Шеймана с должности своего представителя в Гродненской области 9 21.07.2021, 21:50

19,664

Своим представителем в Гродненской области самозванец назначил Вольфовича.

Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича своим уполномоченным представителем в Гродненской области. Соответствующий указ самозванец подписал 21 июля.

Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Это предусмотрено распоряжением, которое также сегодня подписал Лукашенко.

Это уже второе назначение представителя силовых ведомств в Гродненскую область. Ранее помощником — инспектором по Гродненской области был назначен экс-министр внутренних дел Юрий Караев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».