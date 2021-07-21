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Лукашенко снял Шеймана с должности своего представителя в Гродненской области

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  • 21.07.2021, 21:50
  • 19,664
Лукашенко снял Шеймана с должности своего представителя в Гродненской области

Своим представителем в Гродненской области самозванец назначил Вольфовича.

Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича своим уполномоченным представителем в Гродненской области. Соответствующий указ самозванец подписал 21 июля.

Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Это предусмотрено распоряжением, которое также сегодня подписал Лукашенко.

Это уже второе назначение представителя силовых ведомств в Гродненскую область. Ранее помощником — инспектором по Гродненской области был назначен экс-министр внутренних дел Юрий Караев.

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