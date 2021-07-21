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В Лиде чиновник без маски напоминал представителям торговли о масочном режиме

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  • 21.07.2021, 22:48
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В Лиде чиновник без маски напоминал представителям торговли о масочном режиме

В Лидском районе обнаружили индийский штамм коронавируса «Дельта».

В Лидском райисполкоме руководителям торговых организаций рекомендовали усилить контроль за профилактикой коронавируса. Этой теме было посвящено специальное совещание, сообщает пресс-служба местного райисполкома.

"С осени введен обязательный масочный режим. То есть, находиться в магазине без средства защиты нельзя. Не оштрафуют, но отправить домой без покупок могут", — отмечает пресс-служба.

Как видно на фотографии, чиновник, проводивший совещание, был без маски. Правда, социальную дистанцию от слушателей он держал. А вот представители торговли, которые его слушали, были в масках.

Как известно, в Лидском районе обнаружили индийский штамм коронавируса "Дельта". Он опаснее предыдущих штаммов.

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